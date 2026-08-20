Salesforce Aktie

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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Salesforce-Investment 20.08.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel wäre eine Salesforce-Investition von vor 3 Jahren heute wert

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Salesforce-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Salesforce-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 204,83 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,882 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 206,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 006,15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,62 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Salesforce eine Börsenbewertung in Höhe von 160,47 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Salesforce-Papiers fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Salesforce-Aktie bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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