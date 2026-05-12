Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Lohnender Sherwin-Williams-Einstieg?
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12.05.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 5 Jahren eingebracht
Am 12.05.2021 wurde das Sherwin-Williams-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sherwin-Williams-Aktie an diesem Tag 279,84 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investierten, hätten nun 35,735 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 312,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 174,24 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 11,74 Prozent gleich.
Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 77,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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