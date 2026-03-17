Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sherwin-Williams-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Sherwin-Williams-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 237,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,421 Sherwin-Williams-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (322,71 USD), wäre die Investition nun 135,90 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 35,90 Prozent.

Sherwin-Williams markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 80,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at