Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Lukratives Sherwin-Williams-Investment?
|
17.03.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Sherwin-Williams-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 237,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,421 Sherwin-Williams-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (322,71 USD), wäre die Investition nun 135,90 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 35,90 Prozent.
Sherwin-Williams markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 80,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sherwin-Williams Co.
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
11.03.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
10.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)