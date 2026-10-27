Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Sherwin-Williams-Aktie bei 317,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Sherwin-Williams-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,508 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 335,16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 560,21 USD wert. Damit wäre die Investition 5,60 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Sherwin-Williams eine Marktkapitalisierung von 81,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at