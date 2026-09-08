Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Frühe Anlage
|
08.09.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sherwin-Williams-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Sherwin-Williams-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Sherwin-Williams-Aktie an diesem Tag bei 94,45 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,588 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 533,19 USD, da sich der Wert einer Sherwin-Williams-Aktie am 04.09.2026 auf 333,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 253,32 Prozent.
Sherwin-Williams wurde am Markt mit 81,00 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sherwin-Williams Co.
|
18:01
|Börse New York in Rot: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sherwin-Williams-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
01.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Sherwin-Williams Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sherwin-Williams Co.
|280,60
|-1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.