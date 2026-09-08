Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sherwin-Williams-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Sherwin-Williams-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Sherwin-Williams-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Sherwin-Williams-Aktie an diesem Tag bei 94,45 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,588 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 533,19 USD, da sich der Wert einer Sherwin-Williams-Aktie am 04.09.2026 auf 333,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 253,32 Prozent.

Sherwin-Williams wurde am Markt mit 81,00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at