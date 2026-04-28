Sherwin-Williams Aktie

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WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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Langfristige Performance 28.04.2026 16:04:24

Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sherwin-Williams-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sherwin-Williams-Investment verdienen können.

Am 28.04.2025 wurde die Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 332,20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,301 Sherwin-Williams-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.04.2026 101,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 336,10 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 101,17 USD, was einer positiven Performance von 1,17 Prozent entspricht.

Der Sherwin-Williams-Wert an der Börse wurde auf 83,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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