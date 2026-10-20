Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Lohnender Sherwin-Williams-Einstieg?
|
20.10.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren abgeworfen
Sherwin-Williams-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 237,70 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,207 Sherwin-Williams-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 1 395,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 331,61 USD belief. Mit einer Performance von +39,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Sherwin-Williams wurde am Markt mit 81,41 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sherwin-Williams Co.
|
20.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
15.10.26
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
14.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Sherwin-Williams Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sherwin-Williams Co.
|298,90
|0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.