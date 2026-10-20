Sherwin-Williams Aktie

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WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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Lohnender Sherwin-Williams-Einstieg? 20.10.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Sherwin-Williams-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 237,70 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,207 Sherwin-Williams-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 1 395,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 331,61 USD belief. Mit einer Performance von +39,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sherwin-Williams wurde am Markt mit 81,41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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