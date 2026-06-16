Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sherwin-Williams-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Sherwin-Williams-Anteile an diesem Tag bei 96,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,326 Sherwin-Williams-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 306,67 USD, da sich der Wert einer Sherwin-Williams-Aktie am 15.06.2026 auf 320,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 230,67 Prozent.

Sherwin-Williams markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 78,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at