Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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Sherwin-Williams-Investition im Blick 21.07.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 21.07.2025 wurde die Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sherwin-Williams-Aktie bei 341,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,293 Sherwin-Williams-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,81 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Anteils am 20.07.2026 auf 323,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sherwin-Williams bezifferte sich zuletzt auf 81,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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