Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sherwin-Williams-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Sherwin-Williams-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 357,08 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,005 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 087,60 USD, da sich der Wert einer Sherwin-Williams-Aktie am 14.09.2026 auf 324,50 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 9,12 Prozent.

Insgesamt war Sherwin-Williams zuletzt 78,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at