Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Rentable Sherwin-Williams-Investition?
|
06.01.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sherwin-Williams-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 337,82 USD. Bei einem Sherwin-Williams-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,602 Sherwin-Williams-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 833,64 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Anteils am 05.01.2026 auf 332,20 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,66 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 81,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
