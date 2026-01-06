Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sherwin-Williams-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sherwin-Williams-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 337,82 USD. Bei einem Sherwin-Williams-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,602 Sherwin-Williams-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 833,64 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Anteils am 05.01.2026 auf 332,20 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,66 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 81,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at