Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Lukratives Travelers-Investment?
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14.10.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Travelers-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 86,896 Travelers-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 32 436,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 373,28 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 224,37 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Travelers belief sich zuletzt auf 76,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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