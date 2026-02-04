Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Travelers-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Travelers-Papier an diesem Tag bei 107,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 93,032 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 288,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 814,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 168,15 Prozent.

Travelers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,63 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at