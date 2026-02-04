Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Travelers-Investmentbeispiel
|
04.02.2026 16:04:22
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Travelers-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Travelers-Papier an diesem Tag bei 107,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 93,032 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 288,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 814,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 168,15 Prozent.
Travelers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,63 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
05.02.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|255,80
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.