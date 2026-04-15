Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Travelers-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Travelers-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Travelers-Anteile 168,37 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,594 Travelers-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 177,94 USD, da sich der Wert einer Travelers-Aktie am 14.04.2026 auf 299,59 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,94 Prozent angewachsen.

Travelers wurde am Markt mit 65,15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at