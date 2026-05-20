Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Travelers-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Travelers-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Travelers-Aktie an diesem Tag 158,81 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 62,968 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 238,08 USD, da sich der Wert eines Travelers-Anteils am 19.05.2026 auf 305,52 USD belief. Das entspricht einem Plus von 92,38 Prozent.

Alle Travelers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 65,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at