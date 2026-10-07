Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Profitabler Travelers-Einstieg?
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07.10.2026 16:03:41
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 5 Jahren eingefahren
Am 07.10.2021 wurden Travelers-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 157,24 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Travelers-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,360 Travelers-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 360,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 293,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129,36 Prozent vermehrt.
Der Travelers-Wert an der Börse wurde auf 74,95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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