Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Travelers gewesen.

Am 24.06.2016 wurde das Travelers-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Travelers-Aktie an diesem Tag 111,02 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Travelers-Aktie investierten, hätten nun 9,007 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 316,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 854,98 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 185,50 Prozent angezogen.

Insgesamt war Travelers zuletzt 65,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at