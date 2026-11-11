Travelers Aktie

Travelers ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Travelers-Anlage? 11.11.2026 16:03:53

Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Travelers-Aktien gewesen.

Das Travelers-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 110,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,907 Travelers-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 400,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 363,42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 263,42 Prozent vermehrt.

Alle Travelers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)

mehr Nachrichten

Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Travelers Inc (Travelers Companies) 365,20 1,50% Travelers Inc (Travelers Companies)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen