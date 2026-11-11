Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Travelers-Aktien gewesen.

Das Travelers-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 110,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,907 Travelers-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 400,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 363,42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 263,42 Prozent vermehrt.

Alle Travelers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at