WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

Investmentbeispiel 25.02.2026 16:04:28

Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 25.02.2021 wurde das Travelers-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Travelers-Aktie betrug an diesem Tag 148,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 67,568 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 637,16 USD, da sich der Wert einer Travelers-Aktie am 24.02.2026 auf 305,43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,37 Prozent angezogen.

Travelers wurde am Markt mit 65,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)

Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
