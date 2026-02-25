Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 25.02.2021 wurde das Travelers-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Travelers-Aktie betrug an diesem Tag 148,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 67,568 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 637,16 USD, da sich der Wert einer Travelers-Aktie am 24.02.2026 auf 305,43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,37 Prozent angezogen.

Travelers wurde am Markt mit 65,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

