Travelers-Investmentbeispiel 14.01.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Travelers-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Travelers-Papier an diesem Tag bei 236,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Travelers-Papier investiert hätte, hätte er nun 42,207 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 271,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 446,42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14,46 Prozent.

Travelers war somit zuletzt am Markt 62,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

