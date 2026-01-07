Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Travelers von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Travelers-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 106,44 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Travelers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,395 Travelers-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Travelers-Aktie auf 285,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 679,35 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 167,93 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Travelers eine Marktkapitalisierung von 64,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at