Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Travelers-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 140,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,124 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Travelers-Aktie auf 292,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 082,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,29 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Travelers zuletzt 65,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
