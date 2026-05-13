Travelers Aktie

Travelers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

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Travelers-Investmentbeispiel 13.05.2026 16:04:16

Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Travelers-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.05.2023 wurde die Travelers-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Travelers-Aktie bei 182,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,492 Travelers-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 298,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 637,98 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 63,80 Prozent.

Alle Travelers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 63,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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