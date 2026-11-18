Das wäre der Verdienst eines frühen Travelers-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Travelers-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 286,85 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hat, hat nun 3,486 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 386,02 USD, da sich der Wert eines Travelers-Anteils am 17.11.2026 auf 397,58 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,60 Prozent angezogen.

Travelers war somit zuletzt am Markt 82,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at