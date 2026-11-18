Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Travelers-Investment
|
18.11.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Travelers-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 286,85 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hat, hat nun 3,486 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 386,02 USD, da sich der Wert eines Travelers-Anteils am 17.11.2026 auf 397,58 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,60 Prozent angezogen.
Travelers war somit zuletzt am Markt 82,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
18.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|352,10
|-1,26%