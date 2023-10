Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Travelers-Investment verdient

Am 11.10.2018 wurden Travelers-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 124,31 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Travelers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,044 Travelers-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.10.2023 auf 162,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 305,04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,50 Prozent.

Der Börsenwert von Travelers belief sich jüngst auf 37,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at