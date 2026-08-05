Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Travelers-Investition
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05.08.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Travelers von vor 3 Jahren verdient
Am 05.08.2023 wurde das Travelers-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 168,65 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,929 Travelers-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 377,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 236,29 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 123,63 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Travelers belief sich zuletzt auf 77,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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