Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Travelers von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Travelers-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Travelers-Papier bei 155,58 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Travelers-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,428 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Travelers-Papiers auf 336,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 165,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,50 Prozent vermehrt.

Alle Travelers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 72,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at