Rentable UnitedHealth-Investition? 16.01.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen UnitedHealth-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit UnitedHealth-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 109,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,152 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 102,04 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 15.01.2026 auf 338,96 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 102,04 USD entspricht einer Performance von +210,20 Prozent.

UnitedHealth erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 303,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

