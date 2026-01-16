UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Rentable UnitedHealth-Investition?
|
16.01.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit UnitedHealth-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 109,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,152 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 102,04 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 15.01.2026 auf 338,96 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 102,04 USD entspricht einer Performance von +210,20 Prozent.
UnitedHealth erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 303,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
