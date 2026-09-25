Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UnitedHealth-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren UnitedHealth-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem UnitedHealth-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 140,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,117 UnitedHealth-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 375,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 668,92 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 166,89 Prozent.

Der Börsenwert von UnitedHealth belief sich zuletzt auf 333,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at