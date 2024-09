Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UnitedHealth-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der UnitedHealth-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 232,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die UnitedHealth-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,429 UnitedHealth-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.09.2024 247,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 577,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 147,79 Prozent vermehrt.

UnitedHealth war somit zuletzt am Markt 534,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at