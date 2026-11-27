UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Lohnendes UnitedHealth-Investment?
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27.11.2026 16:03:34
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UnitedHealth-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades UnitedHealth-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 329,71 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hat, hat nun 3,033 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (346,19 USD), wäre das Investment nun 1 049,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,00 Prozent erhöht.
Insgesamt war UnitedHealth zuletzt 309,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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