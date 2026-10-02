UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Lohnender UnitedHealth-Einstieg?
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02.10.2026 16:03:37
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UnitedHealth-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 02.10.2025 wurden UnitedHealth-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 353,72 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 28,271 UnitedHealth-Aktien im Depot. Die gehaltenen UnitedHealth-Papiere wären am 01.10.2026 10 324,55 USD wert, da der Schlussstand 365,20 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 3,25 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von UnitedHealth bezifferte sich zuletzt auf 330,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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