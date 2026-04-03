UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Lohnende UnitedHealth-Investition?
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03.04.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem UnitedHealth-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 367,07 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die UnitedHealth-Aktie investierten, hätten nun 0,272 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 75,53 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 02.04.2026 auf 277,26 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24,47 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für UnitedHealth eine Börsenbewertung in Höhe von 251,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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