UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Lukratives UnitedHealth-Investment?
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15.05.2026 16:04:03
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätte eine Investition in UnitedHealth von vor einem Jahr abgeworfen
Am 15.05.2025 wurde die UnitedHealth-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der UnitedHealth-Aktie betrug an diesem Tag 274,35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,364 UnitedHealth-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,47 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 14.05.2026 auf 399,09 USD belief. Das entspricht einem Plus von 45,47 Prozent.
Zuletzt ergab sich für UnitedHealth eine Börsenbewertung in Höhe von 363,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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