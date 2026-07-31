Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in UnitedHealth-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der UnitedHealth-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 143,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 69,832 UnitedHealth-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.07.2026 29 432,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 421,47 USD belief. Damit wäre die Investition um 194,32 Prozent gestiegen.

UnitedHealth wurde jüngst mit einem Börsenwert von 380,25 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at