UnitedHealth Aktie

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WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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Profitables UnitedHealth-Investment? 23.10.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in UnitedHealth eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die UnitedHealth-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 145,37 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 68,790 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 29 234,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 424,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 192,34 Prozent angewachsen.

UnitedHealth war somit zuletzt am Markt 373,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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