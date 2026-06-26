Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UnitedHealth gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die UnitedHealth-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des UnitedHealth-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 404,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,247 UnitedHealth-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 415,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,61 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,61 Prozent.

Jüngst verzeichnete UnitedHealth eine Marktkapitalisierung von 370,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at