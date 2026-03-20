UnitedHealth Aktie

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WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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Lohnende UnitedHealth-Anlage? 20.03.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem UnitedHealth-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 511,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,956 UnitedHealth-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen UnitedHealth-Anteile wären am 19.03.2026 548,48 USD wert, da der Schlussstand 280,44 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 45,15 Prozent verkleinert.

Der UnitedHealth-Wert an der Börse wurde auf 253,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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