UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Profitable UnitedHealth-Investition?
|
09.10.2026 16:04:09
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit UnitedHealth-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 526,51 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das UnitedHealth-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,190 UnitedHealth-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,45 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 08.10.2026 auf 370,95 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 29,55 Prozent.
UnitedHealth markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 336,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
09.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.10.26
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.10.26
|Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UnitedHealth Inc.
|337,80
|2,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.