Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit UnitedHealth-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 526,51 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das UnitedHealth-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,190 UnitedHealth-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,45 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 08.10.2026 auf 370,95 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 29,55 Prozent.

UnitedHealth markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 336,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at