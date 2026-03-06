Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in UnitedHealth gewesen.

UnitedHealth-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das UnitedHealth-Papier bei 347,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das UnitedHealth-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,810 UnitedHealth-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 319,50 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Anteils am 05.03.2026 auf 288,77 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 16,80 Prozent.

Zuletzt verbuchte UnitedHealth einen Börsenwert von 264,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at