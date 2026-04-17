UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Profitable UnitedHealth-Investition?
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17.04.2026 16:04:41
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der UnitedHealth-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die UnitedHealth-Anteile bei 454,11 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die UnitedHealth-Aktie investierten, hätten nun 22,021 Anteile im Besitz. Die gehaltenen UnitedHealth-Aktien wären am 16.04.2026 6 967,47 USD wert, da der Schlussstand 316,40 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,33 Prozent verringert.
Der Marktwert von UnitedHealth betrug jüngst 286,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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