Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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Verizon-Anlage unter der Lupe 26.03.2026 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Verizon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Verizon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Verizon-Anteile letztlich bei 37,66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Verizon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,655 Verizon-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2026 auf 50,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,75 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 133,75 USD entspricht einer Performance von +33,75 Prozent.

Der Börsenwert von Verizon belief sich zuletzt auf 212,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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