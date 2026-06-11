Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Verizon-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Verizon-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Verizon-Aktie betrug an diesem Tag 43,74 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Verizon-Aktie investiert hat, hat nun 228,624 Anteile im Depot. Die gehaltenen Verizon-Papiere wären am 10.06.2026 10 733,88 USD wert, da der Schlussstand 46,95 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,34 Prozent vermehrt.

Verizon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 190,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at