Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Profitabler Verizon-Einstieg?
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23.04.2026 16:03:49
Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verizon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 23.04.2023 wurde das Verizon-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Verizon-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37,32 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,795 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 232,05 USD, da sich der Wert einer Verizon-Aktie am 22.04.2026 auf 45,98 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 232,05 USD entspricht einer Performance von +23,20 Prozent.
Jüngst verzeichnete Verizon eine Marktkapitalisierung von 194,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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