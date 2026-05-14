Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Lohnende Verizon-Investition?
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14.05.2026 16:04:16
Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Verizon-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Verizon-Anteile betrug an diesem Tag 42,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Verizon-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,613 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 114,76 USD, da sich der Wert eines Verizon-Anteils am 13.05.2026 auf 47,21 USD belief. Mit einer Performance von +11,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Verizon belief sich zuletzt auf 199,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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