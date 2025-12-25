Verizon Aktie

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

Rentabler Verizon-Einstieg? 25.12.2025 16:03:39

Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Verizon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 25.12.2024 wurden Verizon-Anteile via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 39,80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Verizon-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,513 Verizon-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,31 USD, da sich der Wert eines Verizon-Anteils am 24.12.2025 auf 40,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,31 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Verizon eine Marktkapitalisierung von 168,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

