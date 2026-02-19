Verizon Aktie

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

Verizon-Anlage unter der Lupe 19.02.2026 16:06:03

Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Verizon eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Verizon-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Verizon-Anteile an diesem Tag bei 42,01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,804 Verizon-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 48,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 143,78 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,38 Prozent zugenommen.

Verizon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 205,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

