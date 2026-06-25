Verizon Aktie

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WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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Performance unter der Lupe 25.06.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Verizon-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Verizon-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Verizon-Papiers betrug an diesem Tag 56,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Verizon-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,737 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 810,22 USD, da sich der Wert eines Verizon-Anteils am 24.06.2026 auf 45,68 USD belief. Damit wäre die Investition um 18,98 Prozent gesunken.

Am Markt war Verizon jüngst 195,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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