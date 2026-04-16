Verizon Aktie

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WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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Verizon-Investment 16.04.2026 16:04:04

Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Verizon-Aktie gebracht.

Am 16.04.2025 wurde das Verizon-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Verizon-Aktie an diesem Tag bei 43,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,293 Verizon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 15.04.2026 103,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,03 USD belief. Mit einer Performance von +3,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Verizon wurde am Markt mit 191,27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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