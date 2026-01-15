Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Verizon-Investment
|
15.01.2026 16:04:18
Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Verizon-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 44,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 225,073 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Verizon-Aktie auf 39,83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 964,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,35 Prozent.
Alle Verizon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 164,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
